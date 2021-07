Black Widow: Esta es la explicación de la escena post-créditos

El primer estreno cinematográfico de Marvel Studios durante la pandemia se dio el pasado viernes 9 de julio con la llegada al streaming y algunas salas de cine de la cinta Black Widow, también conocida como "Viuda Negra".

El largometraje protagonizado por Scarlett Johansson ha sacado buenas reacciones en la crítica, alcanzando un 80% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que en IMDB obtuvo una calificación de 7 puntos (de un máximo de 10).

Además de destacar la historia, los fanáticos de los superhéroes, se han preguntado cuál es la explicación sobre la escena post-créditos, y por eso, en Meganoticias.cl te daremos algunas luces al respecto.

¡Spoilers!

¡Ojo, que esta nota tiene spoilers! Si no viste la película y continúas leyendo, puede que arruines tu experiencia cinematográfica.

¿Cuál es la explicación a la escena post-créditos?

En la escena posterior a los créditos, se puede ver a Yelena Belova (Florence Pugh) visitando la tumba de Natasha Romanoff (Johansson), quien se sacrificó durante los eventos de Avengers: Endgame.

Mientras está en el lugar aparece Vallentina Alegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) quien tuvo su primera aparición en Marvel Studios en la serie "Falcon and The Winter Soldier". Ambas conversan, y la "Condesa" le asegura que debe ir tras el culpable de la muerte de Black Widow, mostrando una foto de Clint Barton, Hawkeye (Jeremy Renner).

¿Qué hace Vallentina Alegra de Fontaine?

Es una alta directiva de una organización que no se ha presentado en el UCM. En los cómics, ha trabajado para Shield e incluso se relaciona constantemente con Nick Fury, por lo que se cree que tendrá un rol similar organizando un grupo de superhéroes o antihéroes.

En "Falcon and The Winter Soldier" reclutó a John Walker (Wyatt Russel) para que se transforme en US Agent, mientras que en esta película demostró su relación laboral con Belova, quien al parecer ya trabajaría para ella bajo el manto de Viuda Negra.

Al reclutar a estos personajes podría estar conformando a los Dark Avengers, o también podría apuntar a otro grupo, conocido en los cómics como Thunderbolts, donde se incluiría el Barón Zemo (Daniel Brühl). Incluso, podrían armar un equipo totalmente nuevo y sin representación directa en los cómics.

Lo que sí está claro es que la escena post-créditos vincula a Yelena Belova y a Vallentina Alegra de Fontaine directamente con la serie "Hawkeye", la cual se estrenará mediante Disney+ durante el último trimestre de este 2021.

Todo sobre Marvel