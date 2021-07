El insólito tratamiento hormonal al que se sometió el actor que hizo de "Robin" en "Batman"

Detrás del brillo y la fama de Hollywood se esconde un mundo que pocos artistas se atreven a mostrar. Sin embargo, Burt Ward, el intérprete de Robin, el “Joven Maravilla” y el inseparable amigo de “Batman” en la serie de televisión de los 60, se confesó y mostró la intensa vida que llevó durante sus años de celebridad.

Con 76 años, War es el único actor que formó parte del elenco de “Batman” que sigue con vida. Aunque después de la serie siguió actuando en películas, nunca más participó en un gran éxito y tampoco pudo quitarse la fama del personaje, ni desprenderse de las frases que lo marcaron para siempre: “¡Santas!” o “¡Recórcholis!”.

Sin embargo, el hombre que ahora se dedica a rescatar perros de la calle junto a su esposa, Tracy Posner, guarda grandes e insólitos recuerdos junto al héroe de la justicia.

La fama llegó con problemas para Burt Ward

El intérprete hizo increíbles revelaciones en su libro “Joven Maravilla: Mi vida en calzas”. Contó todas sus vivencias desde que comenzó su aventura con su amigo, el murciélago enmascarado, interpretado por Adam West.

Todo comenzó cuando tenía 21 años, pero aparentaba mucho menos y esto fue algo que lo benefició, pues los productores buscaban a un adolescente con aspecto inocente y su personalidad encajaba a la perfección.

“Queremos que delante de cámara seas igual que en la vida real”, le dijeron según reseñó Infobae. Y fue así como se metió en los calzones colorados y las botas de hadas de Robin.

Pero la popularidad de la serie, que fue transmitida entre 1966 y 1968, trajo consigo algunos problemas que afectaron directamente a Burt Ward y su personaje. “Las damas cristianas amenazaron a los patrocinadores con boicotear la compra de sus productos si insistían en seguir financiando al programa. Así que los productores tuvieron que tomar cartas en el asunto”, relató en su libro autobiográfico.

Incluso contó a Page Six que la cadena ABC le impuso un tratamiento hormonal. “Me dijeron que debía visitar a un médico, me recetó medicamentos para que mi pene se encogiera, pero las tomé durante tres días y decidí que si seguía así era muy probable que no tuviera hijos, dejé de tomarlas y usé mi capa para cubrir todo eso", dijo durante una entrevista publicada en enero de 2020.

Robin y sus “hazañas sexuales”

El “Joven Maravilla” no solo vivió grandes aventuras con Batman derrotando a sus archienemigos como “El Guasón”, “El Pingüino” o “El Acertijo” en la pantalla chica, también llevaron su indestructible amistad a la vida real con sus conocidas “hazañas sexuales”.

Para el inicio del programa, Burt era un novato en asuntos de mujeres, a diferencia de Adam West, que era 17 años mayor que él, pero a partir del éxito de la serie, su experiencia cambió.

“Adam me arrastró a las mayores aventuras sexuales que uno se pueda imaginar. De nada a todo. ¡Sexo salvaje! ¡Y sin parar! Eran los años sesenta. Las fans invadían el set de grabación y no importaba el momento ni la hora para tener sexo”, confesó.

En la actualidad, Burt Ward, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, como una muestra de aquellos días de gloria. Asegura que de lo único que se arrepiente fue de abandonar sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles donde se preparaba para ser un físico nuclear, pero desistió por sus agitados días como actor.

