"Porotito Verde" confesó haber sido seducida por Felipe Camiroaga: "Me joteó bastante"

La exmusa de Morandé con Compañía, María José Campos, también conocida como "Porotito verde", confesó una particular situación que vivió con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

Resulta que la bailarina fue invitada al programa "Podemos Hablar", donde también estuvieron presentes Miguelito, Ernesto Belloni, Blanquita Nieves y "Beto" Espinoza. Fue en ese contexto en que sorprendió contando un inédito episodio.

Todo partió cuando el conductor del espacio, Julián Elfenbein, pidió a los invitados que se pusieran de pie aquellos que habían rechazado un romance. Campos lo hizo y señaló qué le ocurrió cuando trabajaba en Mega.

"Me joteó bastante la verdad"

En un principio, Campos jugó al misterio y comenzó su relato sin revelar el nombre del famoso en cuestión.

"Hubo una época en la televisión que existía un galán y en esa época las mujeres se derretían por él. Quiso ser actor, pero su talento no iba por ahí", detalló.

En la misma línea, aseguró que "este personaje me joteó bastante la verdad. A mí no me costó no caer en sus redes, porque no es el tipo de 'guapura' que me gusta, siendo muy guapo. Creo que fui la única mujer de la época que puede decir que le dije que no".

Ante la intriga, el animador y los demás invitados presionaron a la también actriz a decir de quién se trataba. "Salimos un par de veces, lo pasamos muy bien, pero nada sucedió, un beso al cielo a Felipe Camiroaga", afirmó.

Pese a que compartieron bastante y formaron una "pseudo amistad", Campos insistió en que el "Halcón de Chicureo" no logró cautivarla.

"No me arrepentí jamás (de rechazarlo). No me gustan los morenos... No me gustaba físicamente y me iba a meter en la pata de los caballos", sostuvo.

La "Porotito" visitó en más de una oportunidad la casa del comunicador, donde pasearon a caballo. Sin embargo, también concretaron algunas citas fuera de Chicureo y comentó que fueron juntos al cine.

"Yo creo que no podía creer que esta mocosa le estuviera diciendo que no. Era un encanto, pero se necesita un poco más que eso para descansar acá. Nunca lo había contado en TV", remató.

