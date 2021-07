Preocupación causó Michelle Carvalho entre sus seguidores en Instagram, tras publicar una serie de historias llorando, denunciando que durante meses ha recibido acoso tanto físico como mental por parte de una "familia chilena".

A tal punto ha llegado la situación, que incluso la exchica reality confesó que durante estos últimos días pensó en "atentar contra su vida", para de esta forma solucionar el problema que le agobia.

"Me hacían creer que yo era el problema"

"Ni siquiera sé cómo contar esto, creo que ya llegó el tiempo. Ya he aguantado mucho. No entiendo el placer que una familia tiene de querer excluir y hacer la vida de una mujer imposible", inició contando la brasileña.

Confesó que, actualmente, no sabe el motivo que tiene este clan familiar para acosarla, puesto que saben que ella no tiene redes de contención en el país. Llegó a sentenciar que incluso, sus abusadores están decididos a "destrozarme física y mentalmente, hacer tortura psicológica".

La joven reveló que esta semana su paciencia fue puesta al límite, por lo que decidió visitar a una psicóloga que la hizo entender que ella no es el problema, sino que lo es la familia chilena que se burla de ella.

"Me quieren hacer creer que soy mala, y soy honesta de dialogar, pero con esa familia no se puede dialogar. Ayer llegué al borde del colapso, hasta pensé en quitarme mi propia vida. Me hacían creer que yo era el problema, y creía que si yo no estuviera, ya no sería más el problema", remató.

Si bien no siguió subiendo historias sobre el tema, al final agradeció el cariño que le han dejado sus seguidores en redes sociales, señalando que cuando esté más calmada, actualizará y aclarará la situación con más detalle.

Revisa las historias:

Todo sobre Famosos chilenos