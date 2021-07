El comunicador chileno Felipe Viel no puede más del orgullo. Su hija Celeste, quien se desempeña como modelo para la prestigiosa firma Elite Models, logró firmar un contrato para realizar una campaña directamente en Europa.

A sus 21 años, la primogénita de Viel comienza la internacionalización de su carrera, luego de varios años trabajando en Estados Unidos.

"Es muy determinada, ordenada"

El nuevo rumbo de Celeste, Felipe lo ve como algo que es "parte de la vida. Está en una edad donde tiene que volar. Al vivir afuera estamos acostumbrados a las despedidas, pero uno como papá siempre se preocupa, te da miedo, pero qué le voy a decir yo, si a edad hice lo mismo".

De hecho, el ahora asesor inmobiliario comentó que cuando tenía la misma edad de su hija se mudó a San Diego, California, para estudiar inglés "pero nunca fui a las clases de la mañana", confesó a LUN.

"Nunca me gradué, jajajá. Me porté pésimo. Tuve un roommate que era suizo y nunca lo conocí. Era rockero, me fui a recorrer todo California, a hacer la ruta de Bon Jovi", recordó.

Sin embargo, no cree que Celeste repita sus pasos, puesto que asegura que ella es "una niña tremendamente madura, responsable. Me sorprende porque es muy determinada, ordenada".

Además, considera que las mudanzas de antes son diferentes a los de ahora, debido a los avances tecnológicos que permiten conectarse a la gente de forma más fácil pese a la distancia,

"Para mí, ese viaje fue como que me soltaron después de estar encerrado. Para la juventud de hoy es distinto, están más conectados con el mundo, entonces estos viajes para esta generación son diferentes. Están más conectados con sus familias también, hablamos todos los días por videollamada, entonces todo es distinto", remató.

