Hace algunas semanas atrás, el exchico reality Pascual Fernández dio a conocer una sensible noticia: su querido perro Guero falleció de forma sorpresiva, causándole una gran tristeza que compartió mediante sus redes sociales.

A poco más de un mes de ese suceso, Pascual rindió homenaje a su fallecida mascota, sacándolo "a pasear" por última vez juunto a su otra perra, Trufa. En su mochila, cargó la ánfora donde descansan las cenizas de Guero.

"Agradezco que estuvieras a mi lado"

"Pues se hizo lo que se debía... Esta es la urna donde Guero descansa en forma física, pero su espíritu sigue más unido a mí que nunca...", comenzó escribiendo al pie de un video subido a su Instagram.

Continuó diciendo que "creía importante dar un paseo los tres juntos como lo hacíamos siempre, fue muy extraño, pero me sentí muy bien, porque fue como si realmente me pudiera despedir de mi niño como se merece... Aunque sé que haré más paseos de esta manera simbólica, que me calma el corazón...".

"Me preguntáis cómo hago para superar este dolor... Ya os adelanto que no es posible superarlo, solo aceptarlo... Y sentirlo en las señales que el universo me manda a través de él... Al fin y al cabo sin la muerte no habría vida... Sin el miedo de morir no apreciaríamos lo hermoso de vivir", añadió.

Anunció además que, pese a lo doloroso de la pérdida, no se cierra a en un futuro adoptar a otro perrito. "Cuando esté preparado de nuevo y la vida haga que me enamore a primera vista de otro ángel de 4 patas... Aumentare de nuevo la familia".

"Ahora solo agradezco que estuvieras a mi lado y fueras mi mejor amigo, el hijo que nunca tuve, la novia que me comprendía con solo mirarme y el lugar donde podía volver en mis noches de llantos", finalizó, ocasionando que sus fanáticos y seguidores le dejaran mensajes llenos de buenos deseos, valorando el gesto que tuvo con los restos de Guero.

Mira el video

