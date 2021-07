Dominique Gallego celebró su baby shower: Reveló el nombre y sexo de su tercer bebé

La exchica reality Dominique Gallego se encuentra embarazada de su tercer bebé junto a su pareja, el político y también exfarandulero, Rodrigo Wainraihgt.

Este fin de semana, Gallego celebró el baby shower, dando a conocer a todos los asistentes el género de su futura guagua: es una niña y se llamará Amalia.

Mediante su cuenta de Instagram se pudo ver los registros de la fiesta, en donde asistieron algunas de sus más íntimas amigas. Recordemos que Dominique desde hace varios años vive en Puerto Varas junto a su familia.

¿Volvería a Santiago?

Son ya seis años desde que Dominique Gallego se mudó de Santiago para irse al sur de Chile, junto a su pareja y sus dos hijos, más la que ahora está en gestación.

Una decisión que la tiene contenta y, al mediano plazo, descarta de plano volver a la capital. Así lo confirmó en un programa de Instagram hace algunas semanas.

Si bien reconoció que "es difícil acostumbrarse (a la lluvia), es cambiar una por otra. En Santiago es diferente, hay más tacos, hay más gente, más locura, acá todo es más tranquilo".

"Estoy envejeciendo aquí en el sur", bromeó. "No, pero amo el sur. Me encanta. No volvería a Santiago ni loca. No, ni loca. Si tuviera que irme, me iría a otra parte. A Concón, a Viña. Pero no, no me iría a Santiago. Nunca", enfatizó.

