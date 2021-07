Bill Cosby: Por esta razón la corte anuló su condena y salió en libertad

Luego de pasar casi tres años en la cárcel, el actor Bill Cosby fue puesto en libertad. Un veredicto de la Corte Suprema de Pensilvania anuló los cargos por los que se le condenó, tras ser acusado de drogar y abusar sexualmente de una mujer en el 2004.

“Se anulan las condenas y el fallo de la sentencia de Cosby y se le deja en libertad”, aseguró el máximo tribunal en el fallo que emitió el miércoles 30 de junio, reseñó Infobae.

Cosby, de 83 años, pasó más de dos años en la cárcel, donde cumplía una condena de tres a diez años de prisión por “agresión indecente agravada”.

El comediante, reconocido por la aclamada serie de televisión “El show de Bill Cosby”, fue declarado culpable en septiembre de 2018 de drogar y abusar sexualmente a la administradora de deporte de la Universidad de Temple, Andrea Constand, en su mansión a las afueras de Filadelfia en el año 2004.

Legalmente, Cosby solo fue juzgado por la agresión de Constand, a pesar de que más de 60 mujeres dieron testimonios en los que aseguraron ser víctimas de abuso sexual por parte del actor. Sin embargo, estos casos fueron desestimados, pues se consideraron que habían prescrito.

¿Por qué la corte liberó a Bill Cosby?

Días antes de que venciera el plazo de prescripción de 12 años, un fiscal de distrito aprovechó una inédita declaración incriminatoria que hizo Bill Cosby, en una demanda presentada por Andrea Constand, y decidió presentar los cargos ante un tribunal, detalló el San Diego Union Tribune en Español.

No obstante, en el año 2005, Bruce L. Castor Jr., quien en aquel entonces era el fiscal de distrito del condado de Montgomery, Pensilvania, informó en una nota de prensa que se negaba a presentar cargos contra Cosby por el asunto, escribió The New York Times.

Es por ese motivo que la Corte Suprema de Pensilvania aseguró que el fiscal de distrito Kevin Steele, quien ordenó el arresto de Cosby en 2018, estaba en la obligación de cumplir la promesa que hizo su predecesor.

Por otro lado, el juez David Wecht, en una misiva enviada a un tribunal dividido, aseguró que el comediante confió en la decisión del exfiscal de distrito de no presentar cargos, cuando ofreció el testimonio potencialmente dañino durante el caso civil de Andrea Constand.

El tribunal supremo catalogó el arresto de Bill Cosby como “un agravio a la justicia fundamental, en particular cuando resulta en un proceso penal que fue cancelado por más de una década”.

El reconocido actor y humorista fue la primera celebridad de gran calibre en caer en prisión, tras ser juzgada y condenada a raíz de la fuerza que tomó el movimiento #MeToo en las esferas más altas del entretenimiento.

