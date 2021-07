"La pillé justo": Kathy Contreras cautiva con foto de la primera risa de su hija Selva

No es chiste cuando se dice que las personas que se convirtieron en padres en plena época de las redes sociales, inundan sus cuentas con fotos de sus hijos en todas las etapas de su vida, pero sobretodo cuado son bebés.

Tal es el caso de la exchica reality y participante de programas juveniles, Kathy Contreras, quien desde que se transformó en madre hace unas semanas atrás, ha cautivado con imágenes de Selva, su primera hija.

Sin ir más lejos, esta semana, Contreras enamoró en Instagram al postear una instantánea de la pequeña, captada justo cuando estaba gesticulando una tierna sonrisa.

"La pillé justo en el acto reflejo de risa", escribió la también actriz en una historia donde se puede ver a la niña dando su primera carcajada.

El sorprendente cambio de Kathy Contreras

La exintegrante de "Calle 7", en menos de un mes bajó 9 kilos y está a solo 2 de conseguir el peso que tenía antes de quedar embarazada.

¿Cómo lo hizo? En conversación con LUN, hace algunas semanas atrás, Kathy desclasificó cuáles fueron sus técnicas para conseguir nuevamente su figura, la cual fue aplaudida en redes sociales.

De entrada, Contreras confesó que cuando se embarazó "pesaba 54 kilos y después llegué a un máximo de 65. Ahora, 21 días después del parto, ya estoy en 56 y no tengo ningún apuro en bajar esos dos kilos".

De hecho, comentó que actualmente no se enfoca en bajar de peso, sino que "en otros temas". "Por ejemplo, en el amamantamiento de mi hija. Tenía la certeza de que mi cuerpo iba a volver. Durante todo el embarazo hice un trabajo psicológico para aceptar y abrazar la etapa de la vida que estoy viviendo. Además, siempre digo lo que me molesta, no me guardo nada".

Durante el embarazo, cenaba cerca de la medianoche. Un hábito que actualmente descartó por completo, revelando que su última comida es a las 20 horas. "Como queso sin lactosa y pan ciabatta", aseguró, aunque sus otras comidas, como el almuerzo, son iguales a las que consumía cuando su pequeña estaba en gestación.

Por otra parte, hizo hincapié en su herencia familiar, puesto que su madre cuando la tuvo a ella, a los 21 años, "subió 23 kilos, pero los bajó muy rápido también".

Y por último, enfatizó en lo regaloneada que está actualmente gracias a su apreja, Erich Muñoz. "Se preocupa de mí. Cocina todo el tiempo cosas sanas como quinoa, acelgas, salmón, hamburguesas, huevo. Además me escucha, me dice todo el tiempo que estoy bonita, me saca fotografías y me apoya mucho con la bebé".

