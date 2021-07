Uno de los rubros más golpeados por la pandemia, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus, son las peluquerías.

Debido a la cercanía física que representa un corte de pelo, muchos de los salones de belleza se encuentran cerrados y, con ello, decenas de clientes se han quedado sin tratamientos capilares periódicos.

El corte de pelo de Claudia Conserva

Una de las famosas que no ha podido ir a la peluquería es la conductora de televisión Claudia Conserva, quien sorprendió durante este jueves 1 de julio al aparecer en un programa de TV+ con un moderno cambio de look, que no pasó para nada desapercibido.

Y quien se lo cortó no fue su estilista, sino que su hermana, Francisca Conserva, quién recalcó que Claudia "tenía las puntitas (del pelo) bien quemadas".

"Así, a machetazos me cortó", reveló la esposa de Juan Carlos "Pollo" Valdivia, quien en paralelo subió a su cuenta de Instagram una foto con su nuevo look, llevándose comentarios divididos por parte de sus seguidores.

"Qué linda", "preciosa", "me encantó", "pasa el dato", "la Fran debería ser peluquera también", fueron algunos de los mensajes de sus seguidoras, quienes quedaron encantadas con su nuevo look.

Sin embargo, otras fueron más críticas y le sugirieron a Claudia que fuera a "arreglarse" con un profesional el peinado que le dejó su hermana.

Revisa la foto

Todo sobre Famosos chilenos