Enterneció las redes sociales. La pareja de humoristas de Maly Jorquiera y Sergio Freire sorprendieron a sus seguidores con un particular talento que tiene su pequeño hijo Lucas.

Fue Jorquiera quien se encargo de divulgar un video de su hijo bailando al ritmo de Michael Jackson, imitando sus característicos pasos con la canción "Smooth Criminal".

Video al ritmo de Michael Jackson

"Noches de pandemia donde los #FreireJorquiera", inició comentando la humorista en la descripción del video en su cuenta de Instagram, donde se ve a Lucas moviendose al son de Jackson con, incluso, un gorro en su cabeza.

Maly además escribió: "Sin comentarios sobre su ídolo actual, déjenlo que se entere solo", antes que algunos de sus seguidores cuestionaran que el niño escuche la música del cantante, sobre el cual pesan acusaciones de abuso a menores.

"Me encanta", "es que amo a tu hijo", "es también el ídolo de mi hijo de 7", "lo hace súper bien", "puro talento", "dile, por favor, que tiene mucho talento", es parte de los cientos de comentarios que se pueden leer en el post.

Revisa el video

Su hijo volvió a las redes sociales

Si bien hace algunos meses este tipo de videos protagonizados por su hijo eran tendencia en su perfil de Instagram, durante el último tiempo Lucas dejó de aparecer en su red social.

En una conversación con LUN unas semanas atrás, Maly comentó en tono de broma que fue Sergio Freire quien le "prohibió exponerlo tanto".

Esto porque el niño protagonizaba divertidos diálogos junto a su madre, los cuales eran cuestionados por su autenticidad por parte de algunos seguidores.

Sobre esto, señaló que sus conversaciones "son todas reales, sino no tendría gracia. Él las dice y yo no podría mentir, no jugaría con eso. Lo podría mostrar diciendo las cosas, pero no me dejan".

