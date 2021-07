Camila Gutiérrez de "Joven y Alocada" prueba suerte en Onlyfans

Camila Gutiérrez, la escritora de "Joven y Alocada" se dispuso a tomar nuevos horizontes y, actualmente, está probando suerte en la plataforma "Onlyfans".

Cada vez son más personajes reconocidos por la gente que se unen a la nueva red social de moda, donde se puede compartir cualquier tipo de contenido, ya sean fotos o videos con contenido explícito, lo cual es pagado.

Subiendo material dos veces por semana, lleva un "diario de vida" sobre lo que realiza en esta red social, lo cual no descarta llevarlo a un libro posteriormente.

"Romper la monotonía"

En conversación con LUN, la escritora destaca que se unió a "Onlyfans" por plata y la segunda razón fue para romper con la monotonía de la pandemia.

"La razón más obvia es la plata y la otra es menos racional; siento que quería romper la monotonía de la vida pandémica haciendo algo muy ajeno a mí", declaró la escritora.

La cuenta la abrió recién en mayo, subiendo fotos en lencería y contenido más explícito para sus seguidores. Pese a que no explicitó lo que gana, asegura que le alcanza para vivir sola.

"Terminé con una pareja y si no tuviera Onlyfans, me tendría que cambiar de casa altiro. Con esto me tengo que preocupar solo de mi corazón roto y no de un problema práctico", aseguró Gutiérrez.

Un espacio seguro

Según declaraciones de la autora de libros como "No te ama", asegura que Onlyfans "te hace sentir en un espacio seguro que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener".