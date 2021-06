"Si no me lleva esta, no me lleva nadie": El mensaje de Carmen Tuitera internada por Covid-19

Esta semana la familia de la influencer y escritora de libros motivacionales, Carmen Castillo, mejor conocida como Carmen Tuitera, comunicó a sus miles de seguidores que la chilena se encuentra internada tras contagiarse de coronavirus.

En una conversación con LUN, la hermana de la emprendedora, Camila, señaló que Castillo le dijo "que está luchando, como siempre lo hace y que a esto también le va a ganar".

De acuerdo a su relato, ambas se contagiaron luego que fueran contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Ella solo sintió algunos síntomas como la pérdida del olfato, pero Carmen tuvo que ser internada tras tener una intensa tos y dolor en el pecho.

"Ella está con oxígeno no invasivo por medio de una mascarilla. Si no toma su celular sabemos que no está bien. Pero nos llamó durante la tarde (miércoles 29 de junio) y nos dijo que recién había podido abrir los ojos", reveló.

"Está con toda la fuerza"

Mediante Instagram, Camila entregó mayores detalles del estado de salud de Carmen Tuitera. "Lo que sabemos es que está estable y eso es positivo, está en la UTI y no en la UCI (...) Sus pulmones tienen un compromiso bajo 30%, tiene su celular, pero no ve nada, sólo nos escribe cuando despierta, ya que duerme todo el día", comentó.

"Está con oxígeno constante y el respirador más grande funcionó bien ayer, tuvo leve mejoría y lo usará durante la noche", añadió.

Asimismo, compartió parte de un mensaje que Carmen le envió desde la clínica. "Me escribió algo por WhatsApp que nos dio fe y risa: ‘que recen por mí todas las cul... porfa, que si no me lleva esta, no me lleva nadie'".

Finalizó agradeciendo a toda la comunidad de fans de la escritora. "(Carmen) está con todas la fuerza para salir de esto. Cuando hablamos me dijo que el celular no paraba y se sentía full acompañada... Sin duda, mi hermana sigue acá. Me dice que no tiene fuerzas pa' pelear y que sabe que debe tomar lo que está viviendo con responsabilidad"

Revisa la foto

Todo sobre Famosos chilenos