"Me siento devastada": Asesinan a tiros a un fan de Miley Cyrus y así lo condenó la cantante

Un joven fanático de Miley Cyrus fue asesinado a tiros en una barbería en el municipio Embu das Artes, en São Paulo, Brasil. La policía civil investiga el caso como un homicidio y busca identificar al asesino, quien logró escapar. La familia de la víctima sospecha que el crimen fue motivado por la homofobia.

El asesinato de Gabriel Carvalho García, de 22 años, se produjo el martes 22 de junio, durante el Mes del Orgullo LGBTQ+. Por ese motivo, el hecho causó una gran conmoción en las redes sociales, donde los internautas pidieron “justicia” y “castigo” para el asesino, reseñó O Globo.

De acuerdo al informe policial que se registró en la comisaría local, Gabriel fue asesinado por un hombre encapuchado y armado, quien invadió el salón de belleza, ubicado en el barrio Pirajussara, alrededor de las 6 de la tarde.

Las autoridades detallaron que el asesino se acercó a Gabriel, quien estaba de espaldas y sentado en la silla de la barbería esperando a que le cortaran el cabello. El hombre le disparó tres veces en la cabeza y huyó sin robarle nada a la víctima ni al local.

La madre, el hermano y el novio del joven temen que el móvil del crimen sea la homofobia. “Gabriel era un niño muy ilustrado y amado por su familia. Mi corazón está roto. Creo que pudo haber sido motivado por la homofobia. Fue muy cruel”, dijo Elglanty Carvalho García, de 53 años, madre de Gabriel.

Un usuario de Twitter, identificado como Cassidy, compartió con Miley Cyrus un texto escrito por el novio de Gabriel, le contó lo que sucedió y le explicó que la víctima era un gran admirador de su carrera artística. La cantante compartió el tweet y condenó el crimen enérgicamente.

“Me siento devastada al descubrir que un smiler (nombre que da a sus seguidores) ha perdido su vida brutalmente debido al odio, al juicio y a la injusticia. Llamar a esta acción perturbadora como ‘homofobia’ querría decir que el atacante ‘sentía miedo’ de la gente queer. Lo que es basura. Ese corazón humano estaba lleno de odio y rencor”, escribió Miley Cyrus.

I am devastated to find out a smiler has brutally lost their life due to hate, judgment, and injustice! To call this disturbing action “homophobia” would mean that the attacker had a “fear of” queer people. Which is fucking bullshit. This humans heart was full of HATE and ANGER. https://t.co/8mrIe2UtOx

En otro tweet agregó: “Este es exactamente el porqué de la importancia de mi misión de luchar contra este tipo de crueldad con amor, aceptación y libertad, es una de mis mayores prioridades y es el propósito de mi existencia en el planeta. No puedo imaginarme que esto le ocurriera a uno de mis mejores amigos”, sentenció.

This is exactly why the importance of my mission to fight against this type of cruelty w love , acceptance , and FREEDOM is at the very top of my priorities and is the purpose of my existence on this planet. I couldn’t imagine if this happened to one of my best friends ….