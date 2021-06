Revelan tierno gesto de Pangal Andrade hacia Kel Calderón tras término de su relación

Para nadie es un secreto que Kel Calderón y Pangal Andrade siguen manteniendo una buena relación, pese a que finalizaron su pololeo hace bastante tiempo.

Así lo han demostrado durante este último tiempo. De hecho, la influencer llegó con pala y carretilla a San José de Maipo para ayudar al exchico reality, quien fue uno de los afectados tras el aluvión de enero de 2021.

Tras el quiebre de la relación que duró cuatro años ambos han vuelto a estar en pareja con otras personas, sin embargo la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló que aún mantienen un fuerte lazo.

El gesto de Pangal

Según la comunicadora el experto en deportes extremos tuvo un tierno gesto con la hermana mayor de Nano Calderón durante un delicado momento familiar.

A través de la dinámica preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le consultó a Gutiérrez sobre la actual relación entre el deportista y la egresada de derecho: "¿Pangal y Kel tienen comunicación?", le preguntó el usuario.

Resulta que en mayo de este año fue el funeral de Eliana de la Fuente, la mamá de Raquel Argandoña y abuela de Kel, que falleció a los 93 años de edad.

Fue en ese contexto que la panelista de TV aseguró: "Sí, él le mandó flores cuando falleció su abuelita".

Cabe recordar que Calderón mantiene un discreto pololeo con el odontólogo Alfredo "Toto" Torrealba, con quien hasta el momento no ha posteado fotos en redes sociales.Por su parte, Pangal está en pareja con la modelo y conductora argentina Melina Noto.

Motivos del quiebre

Hace algún tiempo el Andrade volvió a referirse a las razones del quiebre con la joven de 29 años, del que ya había dicho que se debió, en parte, por sus diferentes estilos de vida.

"Somos de dos mundos súper diferentes. Yo amo el Cajón del Maipo y ella es citadina, nos complementábamos a veces, ella era muy aperrada", señaló en esa oportunidad en el programa Podemos Hablar.

Sin embargo, hizo también una autocrítica. "Siempre me criticaron que no era cariñoso, me faltó trabajar mi parte afectiva. Puede que haya impuesto mi estilo de vida. Siempre he sido egoísta", sostuvo.