Amaya Forch impacta a sus seguidores con inédita foto del recuerdo: Así lucía hace 28 años

La actriz y cantante nacional Amaya Forch sorprendió a sus más de 270 mil seguidores de Instagram con una inédita fotografía de su juventud, cuando apenas tenía 20 años.

Forch se ha mantenido activa en su cuenta personal, donde comparte distintas postales, tanto de su vida familiar como de sus proyectos laborales y televisivos de su pasado y presente.

El antes y después de Amaya

Resulta que en una de sus más recientes publicaciones, la intérprete chilena comparó dos instantáneas de distintos momentos de su carrera profesional.

La primera de ellas corresponde a una imagen de sus inicios en televisión, cuando interpretó a Alejandra Rioseco en la producción dramática "Rompecorazón" de TVN en 1994. Mientras que la segunda es una fotografía actual, como integrante de un nuevo programa de talentos.

En la descripción del post Amaya escribió: "Y de pronto pasaron 28 años!". Rápidamente la imagen se llenó de "me gusta", alcanzando más de 12 mil reacciones de este tipo.

Distintos usuarios descataron que el tiempo parecía no afectar la apariencia de la artista, quien hoy tiene 49 años. "Sigues igual de bella", "Belleza atemporal", "Ni se notan los años", son algunos de los mensajes que se leen en el comentado antes y después.

Revisa la postal

Potente reflexión sobre el físico

La actriz, además, ha destacado por promover un discurso body positive y de aceptación del paso del tiempo. De hecho, en su perfil manifiesta que no se ha realizado ninguna intervención estética, ni siquiera con bótox.

Recientemente Amaya escribió una potente reflexión sobre el físico y los miedos que se provocan. Forch publicó la conversación que tuvo con una de sus seguidoras, en la cual la usuaria le dijo que "soy potona y me da vergüenza que se vea. También de a poco me he ido soltando y dejando atrás esas inseguridades".

Al respecto, Amaya Forch le respondió que "a liberarnos de nuestros miedos y vergüenzas... Basta de taparnos por miedo a comentarios, críticas y miradas. ¡Ya es suficiente!".

La conversación se produjo días después de que la actriz compartiera unas fotografías en la playa.

Todo sobre Famosos chilenos