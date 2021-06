Belén Soto revela cuál es su primer nombre y el porqué no lo utiliza: "He pensado en sacármelo"

Fue en mayo pasado que la influencer y escritora chilena, Belén Soto, reveló mediante una fotografía cual es su verdadero nombre completo.

A quien conocimos de pequeña en "Papi Ricky", aparece en el carnet como Pía Belén Soto Infante. Es decir, la joven durante todo este tiempo se ha hecho famosa utilizando su segundo nombre.

¿Por qué no utiliza su nombre Pía?

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Belén recibió una interrogante de un curioso seguidor que justamente le consultó sobre sus nombres.

"¿Por qué no usas el nombre Pía y sí Belén?", le disparó un fanático, respondiendo ella con un largo texto sobre la pregunta, la cual reconoció le han hecho en varias ocasiones.

Soto partió afirmando que "nunca nadie en la vida me ha llamado Pía, ni mi familia, amigos, nadie. Honestamente me llamaba Lucas hasta que nací y se dieron cuenta que era mujer".

"Ahí decidieron llamarme Belén, pero querían seguir la tradición de los dos nombres y le sumaron el Pía antes", añadió.

Asimismo, expresó que esta decisión "fue un error y nadie me llamó así. He pensado muchas veces en sacármelo también, ya que siento que no me representa".

La historia de Belén Soto

