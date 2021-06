Actores argentinos cuentan cómo escaparon del derrumbe en Miami: "Gracias por este milagro"

Conmocionado quedó el mundo entero este jueves 24 de junio, tras conocerse que en Miami, Estados Unidos, parte de un edificio residencial se derrumbó, dejando -hasta el momento- cuatro fallecidos y más de 150 personas desaparecidas.

Entre los supervivientes de la tragedia se encuentran los destacados actores argentinos Gimena Accardi y Nico Vásquez, que lograron salir ilesos del mencionado accidente.

"Gracias al universo por este milagro"

Destino, suerte o simplemente coincidencia. Así se puede definir la cadena de acciones previas que Accardi y Vásquez hicieron antes del fatídico derrumbe.

Todas las noches desde que se mudaron al país norteamericano, a principios de junio, cenaban en casa. Sin embargo, el miércoles decidieron salir a comer afuera, pese al agitado día que tuvieron ambos, de acuerdo al reporte de Infobae.

Tras la comida, que tuvo incluso panqueques "hechos por Dios", solo algunos minutos antes de la tragedia se devolvieron al departamento en el auto que ambos rentaron. Cuando bajaron del vehículo que estacionaron en el subsuelo, notaron que "algo crujía", según el relato que contaron a una periodista argentina.

Un sonido al cual no le dieron mayor importancia. Tras esto, fueron al ascensor, como lo hacían cada vez que salían, y paró en el primer piso del inmueble. Allí el "crujido" tuvo sentido y, con las puertas abiertas del elevador, notaron humo y gente despavorida corriendo hacia la salida.

Si bien no sabían lo que pasaba, a modo de instinto él le tomó la mano a Gimena y le dijo, "mejor crucemos por las dudas", y corrieron raudamente hacia afuera del edificio.

Ya en la calle, sin poder ver debido a la gran cantidad de polvo, la argentina se golpeó la cabeza con una palmera. Tras esto vino el ruido final del derrumbe del edificio; un sonido que él describió como uno que "nunca habían escuchado en sus vidas".

Allí se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo; sobrevivieron al derrumbe del edificio en donde estaban viviendo.

En un audio que él le envió a sus amigos dijo que "no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película (...) como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de... no sé. Lo que ven en las imágenes. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver".

Mediante historias de Instagram, los dos finalmente agradecieron "a todas las personas que se acercan a dar una mano. (...) Realmente tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro, rezamos por las víctimas y sus familiares".

