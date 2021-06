"Apesta y tengo miedo": Vocalista de Blink-182 revela que está en tratamiento contra el cáncer

Uno de los vocalistas de la banda estadounidense Blink-182, Mark Hoppus, comunicó a sus seguidores mediante redes sociales que tiene cáncer, sin especificar cuál es el que tipo que está padeciendo.

Mediante una imagen en Twitter, el también bajista informó que "durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer".

"Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy intentando mantener la esperanza y la actitud positiva", añadió.

Finalizó diciendo que se encuentra expectante por "estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos".

Asimismo, en su cuenta de Instagram publicó, mediante las historias, una foto de sí mismo, con una vía intravenosa adherida en su brazo.

El exvocalista de Blink-182, Tom DeLonge, dejó de lado su distanciamiento con Mark Hoppus y también quiso entregarle apoyo en estos difíciles momentos que atraviesa.

En su Twitter escribió que "yo también he estado al tanto del diagnóstico de cáncer de Mark Hoppus. Añadiendo algo a sus palabras de hoy, solo quiero decir que él es un chico fuerte y súper humano que está afrontando este difícil obstáculo con un corazón totalmente abierto".

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. 👊🏼#WeHaveHisBack