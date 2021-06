A principios de este 2021, el espectáculo nacional quedó conmovido luego que la exchica reality Ingrid Aceitón informara que, a los siete meses de gestación, la bebé que esperaba en su vientre lamentablemente falleció.

Esta semana, a cinco meses del triste suceso, Aceitón recordó la muerte de su hija en gestación, a quien quería bautizar como Alice Amorette.

5 meses de la muerte de su hija

Mediante un posteo en Instagram con el estilo de una "carta", la joven escribió: "Querida Alice, hoy ya son 5 meses sin ti, princesa de mamá".

"No te olvido y me dueles. Serás siempre el amor de mi vida. Te extraño, te pienso y que ganas de estar a tu lado, volverte a sentirte y ver. El dolor siempre será fuerte, pero no más que el amor que siento por ti", añadió.

Cerró diciendo que ella está "siempre presente en mi alma", sumado a emojis de corazón blanco y la cara de un bebé. Su escrito logró más de 40 mil 'likes' y un centenar de comentarios, en donde muchos le expresaron su apoyo y ánimo en esta difícil fecha.

"Te cuida desde el cielo", "un angelito te está mirando", "mucha fuerza Ingrid", son algunos de los comentarios que más se repiten en la publicación.

La muerte de la bebé de Ingrid

“Desecha, destrozada, muerta en vida”. Con esas tristes y dramáticas palabras, la modelo Ingrid Aceitón contó que perdió a su hija que estaba en gestación, el pasado mes de enero.

La también exchica reality relató su drama a través de su cuenta de Instagram, luego que en días anteriores había mostrado su pancita y la felicidad que sentía con su pareja por la dulce espera.

“Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo... Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo”, señaló en una gráfica que puso en su cuenta de Instagram.

En un segundo texto, sentenció que “solo pido que no se especule nada, por favor. No sabemos absolutamente nada!! Gracias”.

Ingrid Aceitón comunicando la muerte de su bebé

