Alison Mandel cuenta experiencia que la hizo volver a ser creyente: "Me reconcilié con Diosito"

La comediante chilena Alison Mandel se encuentra viviendo uno de los momentos más plenos de su vida gracias a la maternidad, y junto a su esposo Pedro Ruminot y el pequeño hijo que ambos tuvieron, Baltazar.

El niño que nació en pleno inicio de la pandemia en marzo de 2020, se sumo a los retoños que Pedro ya tenía de una relación anterior, Diego y Facundo.

Mandel y Ruminot enfrentaron durante años tratamientos de fertilidad e, incluso, ella perdió dos embarazos antes del nacimiento de Baltazar.

Un nombre que eligió puesto que tiene un significado muy especial para ella. En una dinamica de preguntas y respuestas en Instagram, aseveró que decidió bautizarlo así puesto que significa "El protegido de Dios".

Historia de Alison Mandel

Su reconociliación con Dios

Fue su embarazo el que la hizo "reconciliarse" con Dios, de acuerdo contó en una historia en su Instagram. Ahondó diciendo que hasta antes de iniciar el proceso gestacional "había dejado de creer".

"Igual siempre pensaba que sí, que podía existir. Pero en realidad como que ya no creía. Después se murió mi gata y definitivamente dejé de creer", aseguró.

El parto de Baltazar fue de alto riesgo e, incluso, tuvo que recibir oxígeno durante horas debido a que su organismo estuvo a punto de colapsar. Recordó que esa noche "estaba con el Balti, ahí en brazos, así apenas (...) Y lo miré y recordé que mi doctor de la fertilidad me dijo: ‘Esto es un 95% ciencia y un 5% qué te dijera yo’".

"No me dijo directamente Dios, pero igual me dijo Dios", añadió. "Y cuando vi al Balti, yo dije: ‘Sí, esto (su nacimiento) no se puede explicar. Esto es algo, no sé’... Y me reconcilié con Diosito, volví a creer en él. Volví a creer que existía", remató.

Historia de Alison Mandel

Todo sobre Famosos chilenos