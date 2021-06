"Me mandó al hospital": Actor de "Luis Miguel, la serie" denuncia a Diego Boneta por maltrato

Diego Boneta, el protagonista y productor de “Luis Miguel, la serie”, fue acusado de agredir a otro actor de la producción original de Netflix, cuya tercera temporada ya fue confirmada.

El actor español Martín Bello, quien en la serie encarna a Tito, denunció que durante el rodaje de una de las escenas -en la que Luis Miguel y su tío se pelean- todo se salió de control y Boneta le causó “lesiones, moretones y contracturas de todo tipo”, según reseñó Clarín.

Ahora, el protagonista de la serie podría enfrentar cargos por parte del intérprete español, quien acudirá a instancias legales para conseguir una “compensación económica” por los gastos médicos que tuvo que costear debido a las lesiones provocadas.

“Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, dijo el actor en una entrevista con la revista TvyNovelas.

Actor no sabía que sería tan violento

Durante otra conversación con el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Bello detalló las consecuencias de la violenta escena y el desenlace de la situación junto a Boneta, además de enseñar algunas imágenes de las lesiones que le provocó el actor mexicano.

El intérprete, desde su casa en Madrid, España, aseguró que se hicieron unas 10 tomas de la escena, que se grabó en febrero del año pasado, y en ningún momento tuvo conocimiento de lo violenta que sería.

“Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de estas características y estas cosas entre actores se pactan”, dijo.

“En la primera toma que hicimos la cadena que usaba mi personaje, y era una herencia de mi madre, se rompió. Ahí paramos y ya vi que la cosa se ponía fea”, dijo.

Le pidió una cena a Diego Boneta

“Recibí bofetones en la cara, me agarraba de la piel, también me golpeó la cabeza contra la pared y aún estoy con tratamientos en el cuello para que no me quede dolor crónico y falta de movimiento en el brazo”, señaló Bello, quien también comentó que tiene “todos los informes médicos” para evidenciar la magnitud de los golpes.

Bello relató que tras el incidente le dijo al actor mexicano para que se sentaran juntos a cenar y hablar sobre lo que había sucedido, pero Boneta se negó.

“Esa noche no pude dormir del dolor... Cuando sucedió esto le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arreglamos, pero no fue capaz ni de eso... Lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso”.

