Actor de "Friends" revela que tiene cáncer de próstata: Se extendió en sus huesos

Después de 17 años del último capítulo de "Friends", el reencuentro de sus protagonistas fue un episodio lleno de nostalgia para todos. Y ahora una mala noticia llena de tristeza a los fans al conocerse que el recordado Gunther, interpretado por James Michael Tyler, padece de cáncer.

Todos recuerdan a Gunther, el trabajador sarcástico de la cafetería Central Perk, donde Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross y Joey se reunían. Ahora con gran valentía, el actor compartió el drama que vive desde el 2018.

Con gran consciencia y solidaridad, James Michael Tyler refirió que no desea que nadie pase por esto y quiere ser un ejemplo para la rápida detección de la enfermedad.

Apareciendo a través de una videollamada en el programa “Today”, el lunes 21 de junio, Tyler sorprendió al sincerarse y contar la dura batalla por la que está atravesando después que el cáncer de próstata se extendiera a sus huesos.

“He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... es etapa 4, cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes probablemente me llegará”, dijo al presentador Craig Melvin.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc