"Me insulta cuando puede": El enojo de Sigrid Alegría por regalo de su expareja en su cumpleaños

El pasado 19 de junio la destacada actriz chilena Sigrid Alegría celebró una fecha muy especial, ya que ese día cumplió 47 años.

La intérprete, en su cuenta personal de Instagram, recordó la fecha, con una comentada fotografía que se llenó de cariñosos mensajes y halagos de sus fanáticos y conocidos. “Y así se cumplen los 47”, expuso Sigrid en esa oportunidad.

Sin embargo, no solo recibió saludos de sus seres queridos, ya que ese día el padre de sus hijos le envió un obsequio que causó la molestia de la actriz.

"Me insulta cada vez que puede"

Resulta que la exprotagonista de "Yo soy Lorenzo" evidenció su enojo a través del formato stories, donde publicó una imagen en la que se refirió al regalo del hombre con quien mantiene una tensa relación.

"No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces”, comenzó detallando Alegría, quien anteriormente ya había denunciado que no recibía ningún apoyo económico de su expareja.

En la misma línea continuó: "Me insulta cada vez que puede y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños?".

Además, añadió una encuesta en la postal en la que aparece con el cuestionado ramo de rosas en la mano para que sus seguidores votaran: "Violencia o locura", escribió.

Cabe destacar que Alegría será parte de la nueva teleserie Pobre Novio, la cual reemplazará en el horario de las 20:00 horas a Edificio Corona.

