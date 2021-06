Hace unos días atrás, se conoció que la exchica reality Mila Correa se contagió de coronavirus en plena lucha contra el cáncer de mamas que está enfrentando desde 2020.

Mila tuvo que ser internada producto del virus, y su hermana comunicó durante el jueves 17 de junio el estado de salud actual de la joven.

Afortunadamente, y de acuerdo al testimonio de su familiar, "los médicos estabilizaron ambas enfermedades" y hoy se encontraría "estable y bien".

La hermana de la exparticipante de "Amor a Prueba" aprovechó de agradecer a los fanáticos de la joven "por sus oraciones" y también "a todos los profesionales de la salud".

Revisa la publicación

El enojo de Mila al contraer el coronavirus

"Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir es que la gente tome conciencia. Llevo meses cuidándome, meses, privándome de todo, privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer", comenzó diciendo la brasileña el pasado domingo 14 de junio, en el post donde comunicó padecer coronavirus.

"El día de hoy (domingo 13 de junio) me encuentro en urgencias, he vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo", añadió.

Tras esto, hizo sus descargos directamente a quienes, contagiados del virus, siguen saliendo a las calles. "Por culpa de la irresponsabilidad de terceros me dio Covid", afirmó.

"Sean responsables. Si tienes Covid, quédate en casa. Si en tu casa alguien tiene Covid, quédate en casa. Si tienes sospecha de Covid, quédate en casa. Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad", agregó.

"Hoy por primera vez, desde que me detectaron cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque por primera vez siento que no es justo", remató en dicha ocasion, encomendándose a su fe católica para enfrentar la situación

Mira el post

Todo sobre Famosos chilenos