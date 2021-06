Durante el lunes en la noche, el futbolista chileno Diego "Mono" Sánchez fue detenido por manejar en estado de ebriedad por las calles de Santiago.

Además de recibir una sanción legal, el portero de Unión Española fue apartado de la capitanía de su equipo, dejará la titularidad y, también, se encuentran suspendidas las conversaciones sobre la continuidad de su contrato, la cual se estaba gestando durante este tiempo.

Esos castigos, sumado al juicio público del que ha sido objeto durante estos días, le han hecho pasar de seguro una de las semanas más difíciles de su vida.

El apoyo de Yamila

Asimismo, el "Mono" actualmente se encuentra sin la compañía de su prometida, Yamila Reyna, puesto que la comediante argentina se encuentra en Colombia trabajando para un proyecto de la televisión local.

Pese a la distancia, la también actriz aprovechó las redes sociales para darle un contundente apoyo en estos momentos a su novio.

Mediante las historias de Instagram, Reyna subió una foto en donde aparecen los dos. Sobre esta escribió: "El que esté libre de pecados, que arroje la primer piedra. Siempre te voy a apoyar".

El "Mono" pidió perdon

En sus redes sociales, tras el incidente el "Mono" Sánchez escribió en una foto que "luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad".

"Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza", agregó.

Finalizó diciendo que "voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho en los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución", y además, aprovechó de agradecer "todas las muestras de apoyo en este difícil momento".

