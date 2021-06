A pocas semanas de irse a México: Ignacia Antonia ya grabó su primera aparición en una teleserie

Fue hace un mes y medio que la influencer chilena Ignacia Antonia se mudó a México tras recibir una oferta del canal Televisa para que forme parte de su área dramática.

Y a pocas semanas de su arribo a tierras aztecas, la joven ya consiguió grabar lo que será su primera aparición en una teleserie, específicamente para la producción "¿Qué le pasa a mi familia?".

Detalles de su primera teleserie

En concreto, Ignacia fue convocada para que realizará un cameo de ella misma en un par de escenas de la ficción, que saldrán próximamente en pantalla.

A LUN comentó que en la teleserie "hago un brindis en una boda, además de presentar a la banda de música. Me tocó hasta bailar". La tiktoker comentó que le avisaron durante el lunes 14 de junio y grabaron el miércoles 16, "sin guion", revelando que tuvo que improvisar.

"Eso me puso nerviosa porque no sabía a lo que iba. La primera vez que dije mi línea me dijeron, 'está bien, pero hazlo sin tanto acento'. Me costó, pero lo logré. Cuando tuve que felicitar a los novios me equivoque en los nombres y comencé a reírme. Ahí me gritaron que 'aquí no venimos a jugar' y yo como 'oops'. No me retaron, obviamente ellos quieren avanzar rápido", añadió.

La influencer reveló que probablemente puede que tenga más cameos en dicha teleserie, aunque fue enfática en señalar que ella fue convocada para la telenovela que vendrá después de "¿Qué le pasa a mi familia?".

Por estos días, se mantiene en diversas clases, tanto en el Centro de Educación Artística de Televisa, como también en lecciones de inglés y también de locución, para neutralizar su acento chileno.

Sobre esto último, confesó que ya ha dejado de utilizar los modimos chilenos. "Me están haciendo leer textos en español, pero así españolísimo. La idea es que pase más por las 'eses' y que deje de acortar las palabras. Me siento extraña pronunciando tan forzadamente", revela.

Eso sí, cuenta que su madre ya ve cambios en su dicción. "(Ella) me dice que ya estoy hablando medio raro". Por estos días, la joven está acompañada de influencers y también por su nueva pareja, el creador de contenido Kevlex.

