Pedro Fernández se acerca a sus 52 años y no le pasan factura: Sin canas y sin arrugas

La música regional mexicana tiene grandes exponentes y uno de ellos es Pedro Fernández, el chico que saltó a la fama con tan solo 9 años al protagonizar “La Niña de la Mochila Azul”, película y canción que lo convirtieron en todo un fenómeno musical en 1978.

José Martín Cuevas es su nombre de pila, pero escogió llevar el de dos grandes figuras de su país: Pedro Infante y Vicente Fernández, quien junto al padre del cantante descubrió su talento llevándolo a audicionar para lograr grabar su primer álbum.

Su infancia transcurrió haciendo crecer su fama y enamorando con su prodigiosa voz y carisma en su juventud, y después de una trayectoria de más de 40 años, el artista continúa cautivando a sus millones de fans.

Pedro Fernández no envejece

El próximo 28 de septiembre de 2021, Pedro Fernández cumplirá 52 años con un físico envidiable del que todos comentan cómo se ha conservado en el tiempo. Sin canas ni arrugas, aparece el artista en sus publicaciones de Instagram, logrando mantener enamoradas a sus fanáticas.

Más de 30 años de matrimonio lo unen a Rebeca Vargas, la mujer con la que procreó tres hijas, Gema, Karina y Osmara, unas hermosas mujeres muy parecidas al famoso cantante que se convirtió en un joven abuelo hace seis años.

Su hija Osmara trajo al mundo a su primogénito a quien llamó Martín, en honor a su padre y el cantante celebró esta dicha junto a su familia.

A la par del cantante, su esposa también luce muy joven y sus fans halagan a la exmodelo por su juvenil apariencia, comparándola con sus hijas.

Y siendo el eterno amor de muchas de sus fans que lo vieron crecer en su destacada carrera, el tiempo pareciera haberse detenido para Pedro Fernández, ya que su lozanía y carisma lo mantienen como el perfecto galán de telenovelas.

Cumpliendo rutinas de ejercicios se mantiene en forma y siempre delgado, y así lo comparte con sus seguidores, mostrando su rutina sobre una caminadora.

“Se pasó de bótox”

Dueño de esa juventud eterna, el cantante fue señalado de abusar en el uso del bótox o de realizarse un “retoque” estético para revertir o detener el paso de los años, al reaparecer en las redes en medio de la pandemia.

Alejado de los escenarios por la llegada del coronavirus, el cantante fue visto el 12 de agosto de 2020, en un Live de Instagram con la entrevistadora e integrante del Grupo Pandora, Isabel Lascurain y sorprendió a todos al mostrar un rostro rejuvenecido, precisó el portal de Radio Fórmula.

Los comentarios no se hicieron esperar al criticar duramente el nuevo aspecto del artista: “Hasta le borraron los ojos”; “Mucho bótox”; “¿Qué le pasó a Pedrito? Parece que trae máscara”; “Parece Lyn Mai”; “¿Qué le pasó en la cara?”; “Jajaja ya se parece a su esposa”; “Pedrito parece Wlater Mercado, qué se hizo en el rostro”.

A la semana siguiente, Pedro Fernández realizó un enlace en vivo desde su cuenta Instagram y tocó el tema de la supuesta cirugía negando que se hubiese realizado algún procedimiento estético.

“Por cierto vi una nota de que me había hecho una cirugía y que no sé qué, que me veía rarito. La verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo; de verdad, créanme que yo se los voy a decir. Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo, estoy cambiando. Pero no, no me he hecho nada”, explicó entre risas a sus fans.

Cargado del buen humor que le caracteriza, agregó: “Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, algún día”, prometió sonriendo al dar por terminado el tema.

Lo cierto es que los años no le pasan factura a Pedro Fernández, quien luce cada día más juvenil y así lo reflejó en el lanzamiento de su último sencillo “ Cómo será la mujer”, con su rostro refrescado para la foto oficial de la promoción.

En una de sus últimas publicaciones, dejó un mensaje lleno de nostalgia a sus fans. "Extraño estar en el estudio. Espero pronto volver con mucha música para ustedes y al escenario para verlos a todas y a todos. Les mando abrazos, besos y más”, escribió al pie de una foto del pasado desde un estudio de grabación.

Como actor, Fernández se enfrenta a su mayor reto en la pantalla chica, al protagonizar próximamente la nueva serie de época de Telemundo, "Malverde: El Santo Patrón", un personaje que fue concebido para Fernando Colunga, quien decidió abandonar la producción antes de iniciar la grabación.

En la promoción, el intérprete se convirtió en todo un rudo para personificar a la leyenda mexicana que es venerado como un santo en muchas poblaciones mexicanas.

