Priscilla Vargas sorprende con faceta en su pasado: Fue candidata al Miss 17

Además del periodismo y su pasión por las motos, la conductora de Meganoticias, Priscilla Vargas, incursionó en el modelaje. Según reveló, fue candidata al concurso Miss 17, cuando tenía 15 años.

"Fui, postulé y quedé clasificada, seleccionada. Tú postulabas, y al día siguiente salías en la revista, que era furor en ese tiempo. Era un gran concurso de belleza", contó mediante una transmisión de Instagram live junto a Giancarlo Petaccia.

"Me molestaban en el colegio"

Vargas detalló que en esa época tenía problemas de autoestima, e incluso reveló que era víctima de bullying en el colegio, sin embargo su candidatura le sirvió para superar estas trabas de adolescencia.

"A mí me molestaban en el colegio por las espinillas. Yo me levantaba y no quería ir (...) Tuve que enfrentar esa cuestión, fue heavy. Pero salí en la revista y tuve un upgrade", comentó la destacada periodista respecto a esta una desconocida faceta.

Las burlas terminaron cuando Priscilla apareció en la famosa revista y sus compañeros la reconocieron en la portada, fue así como se transformó en toda una celebridad escolar.

"(Un día) llego al colegio a las 8 y media y todas las amigas viendo la revista, y salía yo”, recordó Vargas sobre ese momento.

En este sentido, señaló que acudió a un dermatólogo y con el debido tratamiento pudo resolver este trastorno de la piel. "Fue otra cosa, imagínate cómo me ayudó para el tema de la autoestima”, sostuvo.

Tras su incursión en el modelaje, Priscilla se dio cuenta que su camino no iba por ese lado.

"Fui como a distintas clases para modelar, era negada... Yo decía: 'cómo que no me gusta esta cuestión'... Fui dos veces más y después no fui", sentenció.