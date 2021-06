Gissella Gallardo y su relación con Coté López: "Hace mucho tiempo que nos llevamos bien"

Gisella Gallardo, la esposa Mauricio Pinilla, se refirió a su relación con Coté Lopez, con quien se rumoreaba que tendría una rivalidad que se remonta a un mediático episodio entre su marido y la esposa del "Mago" Jiménez hace más de una década.

Fue en 2007 cuando María José López tuvo un recordado affaire con el deportista, aunque en ese tiempo "Pinigol" estaba separado de Gallardo. La polémica fue todo un suceso de la farándula nacional.

Sin embargo, Gallardo desmintió que tuvieran una mala relación, de hecho este último tiempo ha apoyado a través de redes sociales promocionando el emprendimiento de cosméticos de la influencer.

Así lo dejó ver a través de sus stories, donde mostró a sus seguidores los productos que le envió Coté y escribió la leyenda “Bella, bella”.

"Si es por ayudarla, lo voy a hacer"

En este contexto, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez se comunicó con la licenciada en comunicación y le preguntó sobre esta posible amistad con López.

"Coté López se los había enviado de regalo porque están en un proceso de lanzamiento y se les envió una cajita con varios productos a varias influencers y una de ellas resultó ser Gissella Gallardo, y ella lo sube", desclasificó Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas.

En la misma línea agregó, "obviamente explotaron las redes sociales. A mí me llegaron como 50 pantallazos: ‘Mira, la Gissella subió la foto’. Y ella sube esta foto recomendando este maquillaje de Coté López”.

Gutiérrez no se quedó ahí y habló directamente con Gissella: "Le dije ‘oye, ¿qué onda? Me tienes el Instagram explotado, todas las redes sociales’. Y me escribe: ‘Jajaja, nosotras hace mucho tiempo que nos llevamos bien. Y si es por ayudarla, lo voy a hacer’”.

Anteriormente, Gissella ya había sido consultada sobre este tema mediante la dinámica preguntas y respuesta de Instagram.

“¿Verdad que te cae mal la Coté López?” le preguntó un usuario, a lo que ella fue clara en responder "mentira. Me cae súper (Pasado repisado)".

