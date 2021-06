Armie Hammer a rehabilitación por problemas de sexo, alcohol y drogas: Su exesposa lo apoya

Después de ser acusado de violación y abuso sexual por varias mujeres a comienzos del año 2021, Armie Hammer se registró en un centro de rehablitación por problemas de sexo, alcohol y drogas.

Según reportó TMZ, el protagonista de la película “Call Me By Your Name” realizó su registro en rehabilitación el pasado lunes 31 de mayo de 2021 en la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, donde acordó permanecer el tiempo que sea necesario.

Hammer, de 34 años, vivió desde principios del mes de mayo en las Islas Caimán tras las acusaciones hechas en su contra, pero fue visto en el aeropuerto de Gran Caimán, el sábado 29 de ese mismo mes, abandonando la isla para ingresar en el centro de rehabilitación, informó el portal Us Weekly.

Un testigo aseguró al portal de entretenimiento que Elizabeth Chambers, su exesposa, fue quien dejó al actor en el aeropuerto.

Exesposa de Armie Hammer lo apoya

Las fuentes citadas por los reportes aseguran que Hammer contactó a Chambers a finales del mes de mayo, para comunicarle que había tomado la decisión de abandonar las Islas Caimán con el objetivo de buscar un tratamiento que le ayude a superar sus problemas.

Tanto Chambers como su familia han demostrado su apoyo por la decisión del actor, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el Departamento de Policía de Los Ángeles tras el testimonio de una exnovia del actor, que lo acusó de violación en marzo.

Sus hijos son su motivación

Detrás de la significativa decisión de Armie Hammer estarían relacionados a su divorcio de Elizabeth Chambers, que aún se encuentra en desarrollo y en donde se debate la custodia de sus hijos Harper, de 6 años, y su hijo Ford, de 4.

Cuando las alegaciones contra el actor surgieron en internet, este respondió tras ser expulsado de la película que iba a protagonizar con Jennifer Lopez y las llamó “afirmaciones tontas” asegurando de que se trataban de “ataques en línea viciosos y espurios contra mí”. Hasta ahora, eso es todo lo que ha dicho públicamente sobre ellas.

