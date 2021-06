Un capítulo de altas emociones se vivió este martes 8 de junio en "Verdades Ocultas", en donde se evidenció la gran rivalidad que sigue existiendo entre las hermanas protagonistas de la ficción.

Agustina (Catalina Guerra) y Rocío (Solange Lackington), conversaron nuevamente producto de la hija de la primera, Olivia (Carmen Zabala), provocando la "locura" de esta.

La "locura" de Agustina

Resulta que Olivia, tras discutir con su madre, a quien le señaló que Ricardo (Remigio Remedy) la está engañando, y luego que no le creyera, decidió irse del pasaje.

Y se fue nada más ni nada menos que a la casa de la archienemiga de su Agustina, Rocío, que en la producción se hace llamar Ana.

Esto desató la "locura" del personaje de Catalina Guerra, quien se enfrentó telefónicamente con su hermana, tras contactarse con su hija para saber sobre su paradero.

"Deja a mi hija en paz", le dijo de entrada Agustina a Rocío. "¿Qué es lo que pretendes? No vas a usar a mi hija para vengarte de mí, no te lo voy a permitir", añadió, con un tono descontrolado, frente a una Ana que no perdió la calma en ningún momento.

Tras mencionar esas palabras lanzó el teléfono lejos, sufriendo una nueva crisis nerviosa. Este enfrentamiento se convirtió en lo más comentado del capítulo por los fans, que convirtieron a "Verdades Ocultas" en tendencia durante esta tarde en Twitter.

Esperé tanto la escena de Agustina haciendo el show jajajaja #VerdadesOcultas — Mariana (@mery_hanna) June 8, 2021

Si estas son las crisis de Agustina imagínense cuando se entere que Ricardo la cago con la Samy ahí si convulsiona esa mujer.#VerdadesOcultas — ⁀➷ мor мor ¦ 🌸 (@chwlogyy) June 8, 2021

Agustina recién preocupándose por Olivia en sus 25 años de vida, que interesante...#VerdadesOcultas — 𝔪𝔞𝔶𝔯𝔞 𝔪𝔬𝔯𝔞𝔩𝔢𝔰. (@soulfulmayz) June 8, 2021

¿Dónde y cuando ver "Verdades Ocultas"?

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

Además, en el canal oficial de Mega en YouTube, puedes encontrar los más de 850 capítulos emitidos a la fecha, las mejores escenas y adelantos de episodios venideros.

