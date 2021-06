Diseñadora chilena remata escultura invisible: Ofertas superan el medio millón de pesos

La discusión respecto a qué se considera arte suma un nuevo capítulo en Chile, luego de que una artista nacional decidiera rematar una escultura invisible, la cual ya ha sumado varios interesados y que tiene como fin recaudar dinero para dar a conocer el patrimonio nacional.

La diseñadora Teresa García lanzó la puja el pasado lunes 7 de junio con un precio inicial de $500, asegurando que la obra es totalmente digital.

"Les muestro mi obra "Escultura digital invisible", una obra intangible inspirada en la de Salvatore Garau. La de Salvatore podría decirse que era de aire. La mía es más intangible, ya que es 100% digital, hecha de píxeles invisibles. Pero no menos real. La puede ver desde ahí, en su pantalla", indicó en su cuenta de Instagram.

"Al mejor postor se la entregaré en sus manos un live. Los píxeles viajarán de una pantalla a la otra y por correo electrónico se enviará un PDF firmado por mí como certificado de autenticidad", escribió.

Inspiración

Al referirse a Salvatore Garau, García hace alusión al artista italiano que vendió una estatua invisible por 15 mil euros (más de 13 millones de pesos chilenos), asegurando al medio Il Giorno que "yo no he vendido un nada, he vendido un vacío".

Para complementar, el europeo indicó que "ese espacio concentra una determinada cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi solo título adoptará las más variadas formas".

Ofertas por la escultura invisible

Pese a que no han sido pocos los que han cuestionado el remate de una escultura totalmente invisible, la autora ha compartido que ha tenido varios interesados en apoyar su trabajo, ofrecimientos que ha consignado en su Instagram oficial.

La puja termina a las 20 horas de este martes 8 de junio, y las últimas ofertas han superado la barrera de los 500 mil pesos.

Objetivo del remate

De acuerdo a la autora de la obra su objetivo es recaudar fondos para "visibilizar una obra escondida en algún museo chileno. Arte invisible por arte visible. Tengo varias opciones".

De todas formas, reconoció que ha alcanzado una repercusión mayor a la esperada, revelando que todo partió como un "experimento/humorada".