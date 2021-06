Vivi Kreutzberger reaparece en TV junto a su hija lesbiana: "Ella nunca estuvo en el closet"

La recordada conductora de televisión, Vivi Kreutzberger, se encuentra de regreso en Chile luego de vivir por varios años en Reino Unido junto a su marido.

La hija de Mario Kreutzberger, "Don Francisco", ha estado dando entrevistas a varios medios de comunicación, comunicando sobre los proyectos televisivos que la trajeron de vuelta al país.

No obstante, este lunes 7 de junio, la animadora, en una conversación con un programa de Canal 13, abrió las puertas de su casa y conversó en extendido sobre su familia y también sobre cómo fue el momento cuando una de sus hijas, Nicole, le confesó que le gustan las mujeres.

"Ella nunca estuvo en el closet"

Fue la misma joven quien apareció en pantalla, señalando que Vivi le "ayudó, me sirvió mucho cuando yo le conté que me gustaban las mujeres".

"El no mirarme feo, el estar ahí, en aceptar a las parejas que tenía para mí fue, no sé si impactante, tampoco nunca pensé que iba a ser de otra forma, pero creo la reacción que ella ha tenido desde ese punto hasta ahora es súper... chuta, qué rico", añadió.

Reveló que ella tiene "muchas amigas que han tenido malas experiencias. No solo mi mamá, mi papá, mis hermanos, fue como ‘qué aliviante poder ser yo y no tener que juzgarme’, o sea hasta mis abuelos. Siempre ha sido todo tan rico y tranquilo en la familia que creo que eso es algo que me ha marcado de alguna forma".

En ese momento, Vivi tomó la palabra y comentó que junto a su marido, Robert Wilkins, fueron "a la primera marcha de apoyo, y estas historias que dice Nicole, que los echaron de la casa, que mi mamá no me habla, yo decía ¿pero qué puede pasar, cómo puede ser, es tu hijo? Y además, ¿qué importa? ¿Cómo vas a echar a un hijo de la casa porque tu hijo tiene una decisión distinta a la que tienes tú?".

"Ese día en esa marcha, la cantidad de gente que me contó cosas y que me traspasaron historias, yo te juro que volví cómo diciendo como poder ojalá ayudar, explicar, el que no sea tema", añadió la conductora.

"Nunca ha habido una mala cara. Me puede decir no me gusta esta persona, como tampoco le puede gustar el pololo de mi hermana. Nunca me sentí como atrapada, siempre fui súper libre, abierta", sentenció Nicole, revelando que nunca ocultó su verdadero yo.

"Yo siento que, en el caso de ella, la gente dice 'salí del closet', ella nunca estuvo en ninguna parte. Ella nunca estuvo en el closet, es distinto eso cuando tú tienes una vida y tu vida es así y es así", remató Vivi.

