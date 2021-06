Nuevos videos de Karol G disfrutando de las playas de Puerto Vallarta, México, en su yate junto a sus amigos se viralizaron en las redes sociales. Los fanáticos de la cantante sostienen que está pasando por un despecho tras su ruptura con Anuel AA.

En las grabaciones, hechas el mes pasado, la artista colombiana disfruta del licor y la compañía de sus amistades mientras se escuchan canciones como “Sálvame” de RBD o “Na Na Na (Dulce Niña)” de los Kumbia Kings, que acompañan con sus voces a todo pulmón, reseñó Milenio.

“Calentando motores para el concierto LIVE este 10 de junio”, escribió la intérprete de “Tusa” en la leyenda de uno de los videos, en los que canta mientras sostiene un trago en la mano.

En otro video, donde aparece notablemente pasada de tragos, mientras uno de sus amigos la sostiene, la cantante continúa en la línea de entonar algunos temas de desamor y grita a todo dar el vallenato “Sirena Encantada” de Miguel Morales.

La indirecta de Anuel AA para Karol G

Por su lado, el puertorriqueño Anuel compartió un nuevo misterioso mensaje a través de sus redes sociales, que ha sido interpretado como una indirecta para su exnovia Karol G, destaca Infobae.

“¿Quieres conocer realmente a una persona? Fíjate en cómo te trata cuando ya no te necesita”, escribió el reguetonero a través de sus historias de Instagram, donde en ocasiones anteriores ha desconcertado a sus millones de seguidores con mensajes similares.

Las especulaciones sobre el final del noviazgo entre Anuel AA y Karol G fueron disueltas por el propio reguetonero, quien explicó durante un live en la red social, el pasado 20 de abril de 2021, que su relación con la cantante colombiana había terminado.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, reveló el artista en dicha ocasión.

