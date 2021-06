Antonella Ríos y su mala experiencia en Tinder: "La gente no me creía que era yo"

Antonella Ríos reveló una curiosa anécdota en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, que tiene relación con la aplicación de citas Tinder.

La actriz contó que se había creado una cuenta de la app, para conseguir citas con personas que tienen gustos similares a ella.

No le creían

Sin embargo, todo salió mal. Antonella Ríos contó que la gente no le tenía mucha confianza a su cuenta.

“Me metí a Tinder y la gente no me creía que era yo, y me denunciaron, y me lo cerraron", confesó.

“Se me abrió el apetito”

Joche Bibbó, uno de los invitados al programa, le explicó a Ríos que debía verificar su cuenta para que la gente supiera que realmente era ella. No obstante, la modelo y actriz insistió de todas formas que la gente no le creyó.

“Me voy a hacer de nuevo uno, porque hablaron del tema y se me abrió el apetito. No me puedo hacer otra (cuenta) con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación”, precisó.

