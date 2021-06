Kim Kardashian tiene una doble inglesa que enfrenta 14 años de cárcel por contrabando de dinero

La lujosa vida de Kim Kardashian hace que muchas mujeres alrededor del mundo imiten su particular estilo. Este fue el caso de una joven que fue capturada en el Reino Unido acusada de contrabando de dinero. La chica es comparada con la empresaria y modelo por su apariencia y por ser amante de las fiestas.

De acuerdo a las imágenes difundidas por el Daily Mail, Tara Hanlon, de 30 años, tiene una esbelta figura, una larga cabellera negra y carnosos labios, rasgos que también distinguen a la estrella de televisión estadounidense.

La obsesión de querer parecerse a Kim Kardashian fue quizás el motivo que llevó a la chica a buscar un “negocio más lucrativo”, sin importar las consecuencias de infringir la ley y así poder alcanzar el nivel de vida de la ex del rapero Kanye West.

La Agencia Nacional del Crimen de Inglaterra detuvo a Hanlon, el 3 de octubre de 2020, en el aeropuerto de Heathrow, cuando llevaba casi dos millones de euros escondidos en cinco maletas con destino a Dubai.

