Eiza González presume de ser la actriz más taquillera en Hollywood y envía mensaje a latinos

La actriz mexicana Eiza González se ufana de ser una de las estrellas más taquilleras de Hollywood durante los últimos años, de acuerdo a un reporte publicado en un portal web especializado en cine, y que ella difundió en sus redes sociales.

Según las cifras reveladas por el sitio web The Numbers, la intérprete azteca ocupa el quinto lugar en la lista de actores de la cartelera de cine estadounidense y es la número uno entre las mujeres.

La lista, que recoge a los más taquilleros durante los últimos tres años, está liderada por Samuel L. Jackson, siendo seguido por Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith; en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

La emoción de Eiza González

La mexicana no ocultó su emoción por el hecho de ser la actriz más taquillera de Hollywood y escribió en su cuenta de Twitter un mensaje al público hispano. “Esto va para mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”, dijo orgullosa.

In box office based on the last three years. Esto va pa mis mexicanos y latinos. Por que nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine https://t.co/ApSi72E7Rl pic.twitter.com/WXQfXgGCe3 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) May 30, 2021

Mientras que en Instagram recordó que, a pesar de que fue rechazada y estereotipada por sus orígenes latinos durante sus inicios en Hollywood y eso la hizo sentir mal, ella logró seguir adelante.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer, por mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo, no era una protagonista y que a la gente no le importaba”, comentó.

“Me siento muy orgullosa de esto, discúlpenme de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerle. Gracias mi gente. Sí se puede”, añadió en la publicación.

De las teleseries a la gran pantalla

Eiza González, quien también es cantante, es nativa de Ciudad de México y empezó su carrera en la actuación en Televisa. En 2007, debutó con la telenovela juvenil “Lola, érase una vez”, a los 17 años.

Su último éxito taquillero fue este año, en la cinta “Godzilla vs. Kong”, donde interpretó a Maya Simmon. Según el sitio Box Office Mojo, la película ha recaudado en taquilla 435 millones de dólares, en Estados Unidos y Canadá. Anteriormente actuó en “Descuida, yo te cuido” (2020), “Bloodshot” (2020) y “Paradise Hills” (2019).

