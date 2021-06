El sólido romance de exreclutas de "Pelotón": Se convirtieron en padres por segunda vez

En los programas de encierro tipo reality, son muchas las parejas que se forman entre los participantes, pero pocas son las que perduran tras finalizar el espacio televisivo.

Uno de los romances que ha sobrevivido al paso del tiempo es el de Juan Pablo Matulic y María José Pestán. Ambos se conocieron en el reality "Pelotón", en el 2007, y desde ese entonces no se separaron más.

De hecho, ambos están casados y recientemente, en plena pandemia, se convirtieron en padres de su segundo hijo, a quien bautizaron como Nikola.

Una sólida relación

En conversación con LUN, Pestán comentó que "ha sido un segundo embarazo en pandemia, con más reposo que el primero. Ahora me pilla con 40 años con mayor madurez".

En la misma línea, detalla que "la recuperación del cuerpo es diferente tras el embarazo, estamos con multivitamínicos por todos lados. Por otro lado, una está más tranquila, más relajada. Si la guagua llora, una sabe que es por hambre o sueño. También hemos aprendido a optimizar el tiempo y nos concetramos en ocuparlo con la familia en lugar de salir".

Matulic, por su parte, explica que los primeros días se le han hecho "difíciles", puesto que está cursando por las noches un MBA. "El lunes me dormí como a las 4 de la mañana y nadie está preparado para trasnochar. Además queda harto trabajo por delante", asegura, aunque reconoce que él quería tener otro hijo, a diferencia de su esposa, para darle un hermanito a Josefa, que actualmente tiene 6 años.

"Tuve que convencerla porque María José tenía miedo que la maternidad afectara su trabajo. Finalmente mi suegra me colaboró. Como ella cuida a Josefa, le dijo, 'tengan otro hijo pronto porque no me estoy haciendo más joven'", sentenció.

El camino para tener a Nikola no estuvo exento de dificultades, puesto que ambos tuvieron que seguir un tratamiento de fertilidad, contó el exrecluta, el que afortunadamente, les dio resultado.

