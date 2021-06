El lunes 31 de mayo el exchico reality Pascual Fernández vivió uno de los momentos más duros de su vida. Esto porque falleció uno de sus queridos perros de nombre Guero.

"Tengo que dar una noticia muy mala... Es que mi Guero se me ha muerto. Guero ya no está conmigo", dijo en una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde se le puede ver visiblemente emocionado.

El "altar" a Guero

A solo horas de su muerte, el español decidió rendirle honor al fallecido Guero de una forma bastante especial. El influencer mostró en sus redes sociales el nuevo espacio de su hogar, el cual está ligado directamente con su mascota.

Así es como Fernández le hizo una especie de "altar" a su perro, el cual cuenta con una foto del animal dentro de un marco, la cual está iluminada con dos velas, según se puede ver en las historias del influencer.

¿Qué le pasó a Guero?

Pascual contó que a su querido perro le dio un infarto, el cual le quitó la vida. "Se ha muerto. Ya no va a estar más. No sé qué hacer. Era mi hijo, era mi hijo. Él estaba bien. Le hicieron una eco y estaba bien. No me he podido despedir. Es duro no despedirse de su hijo", detalló

"Dios mío, no saben cómo me siento", prosiguió comentando en sus historias de Instagram, donde se dejó ver visiblemente triste y emocionado.

"Qué locura. Es una locura. No me lo creo. Estoy como un poco en shock. La verdad es que estoy un poco en shock. Cumplía años el día 9 y yo cumplo años el día 10. Íbamos a cumplir años juntos. Era mi vida, era mi alma", indicó.

