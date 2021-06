"Basta de taparnos por miedo": La reflexión de Amaya Forch tras compartir foto en la playa

La actriz Amaya Forch compartió en redes sociales una potente reflexión sobre el físico y los miedos que se provocan.

Forch publicó la conversación que tuvo con una de sus seguidoras, en la cual la usuaria le dijo que "soy potona y me da vergüenza que se vea. También de a poco me he ido soltando y dejando atrás esas inseguridades".

Al respecto, Amaya Forch le respondió que "a liberarnos de nuestros miedos y vergüenzas... Basta de taparnos por miedo a comentarios, críticas y miradas. ¡Ya es suficiente!".

La conversación se produjo días después de que la actriz compartiera unas fotografías en la playa.

"Mi finde estuvo a todo cachete! ¿y el de ustedes?", señaló en la publicación. El post se llenó se elogios de sus seguidores, quienes le comentaron cosas como "estupenda", "cuerpazo", "maravillosa" y "guapa".

"Seamos responsables"

Amaya Forch, además, aprovechó su ida a la playa para hacer una reflexión sobre lo que ha significado la pandemia en los niños.

"No olvidemos lo difícil que ha sido para nuestros hijos el estar encerrados tanto tiempo", indicó.

"Por ellos seamos responsables y con los cuidados necesarios busquemos darles momentos para soñar, sentir y conectarse de verdad", finalizó la actriz.

