No cabe duda que la actriz y cantante chileno-canadiense, Vesta Lugg, ha sorprendido en varias ocasiones con su determinación y carácter con el que expresa sus opiniones.

Esta semana, la también influencer decidió compartir con sus seguidores de Instagram su pensamiento sobre la maternidad. En específico, sobre si anhela, en algún momento de su vida, ser madre.

Vesta enfatizó de entrada que "no, no quiero ser madre". Añadió que "en mi feminismo, a veces se me olvida lo afortunada que soy, tuve una mamá que dejó su trabajo para poder apoyar el trabajo y metas de mi papá. Dejó partes de ella por él. Gracias a ella tengo tanto. Tanta perspectiva".

En la misma historia, aprovechó de agradecer a su progenitora, señalando que "gracias a ella y la perspectiva que me dio puedo tomar decisiones y, desde el privilegio, trabajar por mis objetivos y al mismo tiempo aplaudir a todas las mujeres que toman la ruta que tomó ella. Poder decidir, ese es el objetivo".

Su orientación sexual

Hace unos meses atrás, Vesta también se abrió con sus fans y les hizo saber cuál es su orientación sexual actual, sorprendiendo a muchos y muchas.

Todo esto luego que en Instagram, la joven abriera una dinámica de preguntas y respuestas. Uno de sus seguidores le preguntó "¿Eres bi (bisexual)?", frente a lo cual la rubia respondió en inglés "true", que en español significa "verdad".

En la misma storie, donde la cantante aparece con un chaleco rosado y con una mascarilla negra, además escribió que "creo que la sexualidad es fluída y quizás más niña, por la información que tenía, supuse que como siempre estuve con hombres, por ende era hetero (heterosexual)".

Luego continuó señalando que "más grande y más libre, y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente viviendo experiencias fluidamente, y que estoy en un ambiente que me lo permite también, puedo decir que quiero amar a quien quiera amar".

Asimismo, Lugg escribió que hoy está en una fase de "deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer".

Actualmente, Vesta Lugg se encuentra en una relación amorsa con el futbolista Pablo Galdames.

