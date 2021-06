"Me impresionó, gustó y emocionó": Isabel Allende y serie de su vida que se estrena este jueves

¿Qué pasó?

Este jueves 3 de junio se estrenará por las pantallas de Mega "Isabel", la serie que contará la vida de la escritora nacional Isabel Allende, y que también estará disponible a través de la plataforma Amazon Prime Video.

La producción cuenta con tres capítulos que serán transmitidos después de Demente.

¿Qué dijo Isabel Allende?

En una entrevista con Meganoticias, Allende manifestó sobre la serie que: "A mí me impresionó, me gustó y me emocionó. Empieza con Paula (su hija) en el hospital, y a a partir de ese momento me derrotó la ficción de la serie".

"Vieron yo creo que cientos de fotografías, de vídeos, de entrevistas, porque cada época está dada perfecta con la ropa, los peinados, pero también la ambientación de las casas, de de todo. Me impresionó mucho toda la parte con mi abuelo, que es mi primera infancia, y realmente Rodolfo Pulgar como mi abuelo es extraordinario", expresó.

"Yo siempre he dicho que la época más feliz de mi vida fue entonces. Fueron esos años entre que me casé y me tuve que ir de Chile. Porque fueron los años en que tenía los niños chicos en que descubrí que me fascinaba ser periodista, entonces tenía una vida que a mí me parecía perfecta (?) Entonces a esa vida fantástica, a mí me emocionó ver la película", aseguró.

La serie

"Isabel" fue producida por Mega y contó con el apoyo económico del fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

"Para nosotros es muy importante seguir promoviendo la identidad nacional a través del apoyo a este tipo de proyectos", aseguró la presidenta del CNTV, Carolina Cuevas.

HBO Max compró sus derechos y la estrenó en inglés, en Estados Unidos. En tanto, en Latinoamérica y España estará disponible a través de Amazon Prime Video.