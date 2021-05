Los famosos del espectáculo chileno han aprovechado de utilizar las redes sociales para mantenerse vigentes y también para tener el contacto con sus fanáticos y fanáticas.

El exchico reality Arturo Longton, en su cuenta de Instagram, realiza desde hace algún tiempo transmisiones en vivo junto a su amigo, el empresario nocturno Miguel "Negro" Piñera.

En esos live, ambos conversan sobre su pasión por los juegos de azar y el póker, y además responden las preguntas del público y las que se hacen el uno con el otro.

"¿Sacaste el 10%?"

Una distendida conversación que este jueves 27 de mayo tuvo un divertido momento entre el "Negro" y Arturo, que desató las risas de la audiencia que los miraba en ese entonces.

Resulta que el hermano del Presidente Piñera le consultó al exchico reality: "¿A vo' te ha llegado algún bono, sacaste el 10%?".

Longton le dijo que "no voy hablar de eso", en primera instancia, para luego señalar que, "nunca coticé, nunca me impuse", dejando a entender que por ello no tiene dineros ahorrados en su cuenta de la AFP.

En ese momento el Negro le responde sin filtro, "nunca has trabajado conch..., para qué andamos con hue..., nunca has impuesto", lo que provocó solo carcajadas tanto en él como en Arturo.

"Era Kramer el que trabaja por vo' hue... (sic.)", remató Miguel, quien no podía parar de reír por el comentario emitido.

Revisa el divertido momento (en el minuto 18)

