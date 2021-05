Melina Figueroa da detalles de su operación por problemas de salud: Deberá seguir en tratamiento

La exchica reality Melina Figueroa comunicó hace algunas semanas atrás que sería sometida a una operación, por un problema de salud que en dicha ocasión no quiso comunicar ni entrar en detalles.

Con el paso de los días, la joven fue actualizando de a poco cómo se encontraba, hasta que este recientemente confesó los motivos que la llevaron a ser intervenida clínicamente.

"Todo va bien"

Inició señalando en una historia de Instagram que "acá reportándome después de muchísimo tiempo sin aparecer por razones obvias, para agradecerles a todos por haber estado pendiente de mí, de mi salud, he recibido muchísimos mensajes alentadores, quiero agradecerles de corazón".

"¿De qué me operé? Es la pregunta que todos me han hecho. Estaba esperando el resultado del laboratorio para quedarme tranquila, me operé de un quiste que estaba infectado y esa infección se pasó a otros órganos", ahondó Melina.

Continuó señalando que el quiste "me lo quitaron, lo mandaron a laboratorio y gracias a Dios era benigno, pero la infección si se subió hasta el riñón, así que después de la operación no tuve mejoría en absoluto, así que ahora estoy con un tratamiento con inyecciones para lograr quedar totalmente sana".

Si bien ya tuvo el alta clínica, el postoperatorio reveló que ha sido "doloroso", aunque recalcó que está "todo bajo control, todo va bien, gracias por sus atenciones, sus mensajes y su cariño. Esto es para que estén tranquilos que voy bien".

"Para la gente chismosa que simplemente quería saber de qué me operé sin importarle cómo me siento, como si me obligación fuera contarles, uno se da cuenta como es la gente, les vale un pepino", remató.

Melina Figueroa en la clínica

Melina Figueroa fue operada el pasado jueves 20 de mayo, de acuerdo a una publicación en su Instagram que subió, en donde se le puede ver en un catre clínico.

Ese día no especificó los motivos que la llevaron a la cirugía, sino que en un largo texto entregó un mensaje a sus seguidores "para hacerlos pensar en algo que pasa a diario en este mundo".

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos