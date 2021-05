Cada vez más los famosos y famosas del espectáculo nacional e internacional han decidido sincerarse con sus fanáticos y seguidores, y han asumido que utilizan filtros en sus fotografías o derechamente, que se han sometido a cirugías estéticas.

La última en reconocer una intervención fue la exparticipante de programas juveniles Laura Prieto, quien comunicó a sus más de 850 mil seguidores en Instagram que se hizo una operación.

Reconoció intervención en su nariz

La uruguaya abrió en la mencionada red social una dinámica de preguntas y respuestas, en donde permitió que le preguntarán cualquier cosa de su vida.

Uno de sus fans le consultó derechamente: "¿Qué te hiciste en la nariz?", puesto que hace ya varias publicaciones muchos le han comentado a Prieto que algo diferente ven en su rostro.

Lejos de esquivar la pregunta o negar algun procedimiento estético, la exchica "Calle 7" respondió con una foto en primer plano de su rostro, revelando que se la perfiló "con ácido hialurónico".

Luego de dicha publicación, dio detalles de su intervención en una storie de video, señalando que "no es una cosa de: 'Qué placer'... Es un poco incómodo, pero no duele porque ponen anestesia. Además, es un segundo. Nada más".

La historia de Laura

Sentida reflexión

Por otra parte, a días de haber comunicado su quiebre con su pareja, un hombre 10 años menor, "Laurita" publicó una sentida reflexión en una fotografía en donde aparece sentada al pie de un árbol.

"Con los años uno descubre que la mejor compañía eres tú, que si no estas bien contigo mismo nada anda bien... Porque si no te sabes querer a ti mismo, si no sabes lo que tu vales... ¿cómo vas a saber querer a los demás?", partió diciendo.

Asumió que "antes me reía de este tipo de comentarios... pero con los años y un par de golpes en la vida fui madurando y aprendiendo sobre el amor propio y me di cuenta que hice tantas tonteras por no querer estar sola, sanar mis heridas, entenderme, perdonarme y curarme de a poco".

"No hay mejor compañía que uno mismo a veces. Hoy siento que he madurado tanto y que mi relación con el mundo exterior es mucho mejor porque mi bases son sólidas...", remató, sacando aplausos de sus cientos de miles de seguidores.

Revisa la foto y su reflexión

