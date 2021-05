Hace un tiempo se rumoreaba sobre una serie que Amazon Prime estaría preparando sobre la vida de Marcelo “Chino” Ríos, en la que contarían detalles inéditos de su carrera ligada al tenis.

Incluso, el exnúmero uno formaba parte del equipo de producción de la serie. No obstante, en una entrevista con La Tercera, confesó que se bajó, acusando "falta de profesionalismo y desorganización de la productora".

Quería dejarle un legado a sus hijos

Ríos comentó que cuando Amazon le ofreció el proyecto, encontró que era una empresa de “peso” y que ningún chileno, excepto Sergio Jadue (en la serie "El Presidente), estaba en el servicio de streaming.

“Era hacer algo que dejara un legado y que mis hijos lo vieran", dijo “Chino” Ríos en la entrevista.

Una serie estilo Michael Jordan

“El contrato lo cambiaban todos los días. Había cláusulas que en mi vida había visto. No podía irme en contra de nadie, pero la gente podía hablar lo que quisiera. La gracia era que la gente hablara bien y mal. Yo quería que la gente hablara mal, para hacerlo tipo Jordan, que respondía cuando le mostraban que lo hacían mier...", mencionó Ríos.

Ante los problemas con la productora, Marcelo Ríos, antes de retirarse definitivamente de la producción, intentó conversar con los encargados.

La cláusula que detonó su partida

“Había una cláusula que me molestó mucho, que fue que ellos podían poner cualquier cosa sin mi autorización. Imagínate si estoy grabando y me tiro un gas o digo cualquier cosa, ellos lo podían poner”, precisó Ríos.

Por ello, su abogado le recomendó que se retirara de las grabaciones. “Yo estaba con ganas de hacer un documental, pero con una productora seria. Si lo hago de nuevo, lo haría con una empresa americana, no chilena", expresó

Tomará acciones legales

Tras su decisión, “Chino” Ríos confesó que la productora sigue entrevistando gente, por lo que le dijo a todos sus contactos que estaba al margen del proyecto.

A pesar de dar un paso al costado, la producción de la serie sigue en proceso. Debido a aquello, Ríos aseguró que tomará acciones legales.

“Ellos siguieron adelante, pero a la gente le digo que esta cuestión no me huele bien; que van a inventar cosas, porque obviamente no deben haber quedado contentos con que me bajara. Tenían todo, estaban en Miami, pero yo no iba a hacer algo de lo que no me sintiera cómodo", concluyó el extenista.