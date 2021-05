Una compleja situación vivió en un concurrido mall capitalino la periodista chilena Yazmín Vásquez, quien aseguró haber sido agredida por una mujer mientras compraba zapatillas con sus hijos.

Todo se dio en un programa que se emite a través del Instagram de la revista Velvet, en donde contó esto a propósito del temor que confesó tiene por vivir en Santiago.

"Fui la semana pasada o antepasada al mall (...) tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar", partió contando.

"Te quiere matar"

La agresora quería pasar una tercera vez empujando a Yazmín, cuando esta última la frena y le solicita "que mantenga la distancia". Lejos de recibir una respuesta comprensiva por parte de la mujer, recibió una serie de insultos, "'vieja cul...' es lo mínimo que me dijo", reveló.

"Pasa y me empuja, yo igual me calenté y le digo, 'oye para, no me toquí', porque me tendió a pegar y no a empujar y me siguió gritando y me empecé a asustar un poco (...) Y cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi, a mi hijo, y se acerca una niña y me dice 'perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar'".

Tras esto, decidió buscar un guardia con la mirada, pero recibió un duro golpe en la espalda, por parte de la mujer, que la dejó botada en el suelo.

"Me pega tan fuerte en la espalda, mi hijo sentado, pero me estaba mirando, me pega en la cabeza y me tira contra todos los colgadores, caigo arriba de un piso, arriba de un fierro, me azotó la cabeza y mientras iba cayendo digo, 'por qué estoy acá, por qué me está pasando esto a mí'", contó con temor.

Afortunadamente, recibió la ayuda de dos mujeres que se encontraban comprando en la tienda. "Le dijeron ándate de acá, qué te pasa loca, y la mujer les gritó a ellas también", explicó.

Tras este desafortunado y violento evento, Yaz fue escoltada en su salida por los guardias del recinto, que llegaron a auxiliarla cuando la agresión ya había terminado. Al llegar al auto, se largó a llorar lamentando por lo que vio su hijo. "Pensé que podría haber sacado un cuchillo", aseguró.

La periodista comentó que su esposo le recomendó hacer constatación de lesiones, pero no lo hizo por miedo. "Es que la gente está tan loca, después me salen a buscar", remató.

