No todo han sido risas en la vida de la actriz y humorista María Paz "Maly" Jorquiera. La intérprete, que se hizo conocida en "Mekano", hace ya varios años vivió la dolorosa muerte de su madre producto del cáncer de mamas.

Un proceso que vivió a los 21 años, el cual recordó en un programa de Canal 13, sorprendiendo por la franqueza de los hechos que contó.

Jorquiera reveló que en esa época "me arrancaba de mi casa. Lo digo con la culpa y la disculpa de que era joven. Tenía 21 años. De no verla volver. Teníamos la posibilidad de ir a buenas clínicas".

Dolorosa muerte

"Ella ya no sentía sabor, perdió el olfato, el oído. Y cuando ya no nos quedaba más plata la metimos en un experimento, porque podía tener de forma gratuita medicamentos", señaló.

Un actuar que con la perspectiva del tiempo, haría de forma diferente al día de hoy. "Si yo tuviera esta edad, y mi mamá estuviera así, arrendaría una casa en la playa, cueste lo que cueste, la pongo mirando al mar con morfina, y no le haría lo que hicimos. Pero teníamos, mi hermana 19, yo 22, no entendíamos nada. Fue una muerte muy dolorosa".

También rememoró el momento en que desahuciaron a su madre, asegurando que "no recuerdo una noche más horrible. Conectas con la muerte. Que esa persona que está ahí no la vas a volver a ver. Esa noche se me salían las vísceras, el alma, no sabía cómo... era muy fuerte saber que ya estaba, que se iba a ir, y que no estaba consciente para poder disfrutarla".

"Mi mamá hablaba tonteras, estaba delirando en el dolor", añadió Maly, quien el día anterior a la muerte de su madre se fue a dormir a la casa de su pololo porque ella presentó una pequeña mejoría.

Tras irse a trabajar, luego de pasar la noche fuera de su casa, su padre la llamó para avisarle que su mamá había muerto. La comediante aseguró que quedaron temas pendientes con su progenitora, pero gracias a la terapia los pudo superar.

"Yo decía, tengo que limpiarme para ser una buena mamá. Igual la voy a embarrar, pero voy a hacer lo mejor que pueda. No quiero pintarle al Lucas una vida de fantasía. Me limpié de todas esas cosas. Ahora estoy súper bien, contenta de lo que soy y de lo que no soy", remató.

