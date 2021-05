La súper modelo británica Naomi Campbell, anunció a través de su cuenta de Instagram que se convirtió en madre por primera vez a sus 50 años.

Campbell subió una foto a la mencionada red social de sus manos sosteniendo los pies de la bebé. En la publicación escribió: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre".

Continuó señalando que se siente "tan honrada de tener a esta alma buena en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande".

Revisa la foto

A sus cinco décadas, muy pocos de sus seguidores creyeron que Naomi tendría hijos alguna vez. Sin embargo, en 2017, a la revista Evening Started confesó que sí había pensado en traer descendencia al mundo "todo el tiempo, pero ahora, gracias a la ciencia, puedo hacerlo cuando quiera".

En 2019, cambió de parecer y sentenció a WSJ Magazine que no se encontraba preparada aún, y estaba esperando "lo que me trae el universo". Aún así, insistió que no quería ser madre soltera porque "quiero una figura paterna, creo que es importante".

Se desconoce quién es el padre y si ella efectivamente estuvo embarazada, puesto que pudo tenerla por vientre de alquiler. Su equipo desmintió que ella optó por la adopción.

Reacciones de famosos

"¡Oh, Dios mío! ¿Hoy es el día? Qué increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones para todos", escribió el diseñador Marc Jacobs en Instagram.

"¡Oh Dios mío, felicidades señora! ¡Qué bendición!", dijo la actriz Zoe Saldana.

"Qué hermosas noticias, muchas felicitaciones, Naomi", publicó en su cuenta oficial de Instagram la plataforma YouTube, donde Campbell ha lanzado su propio canal.

La modelo aún posa para portadas de revistas, una actividad que alterna con obras de caridad y trabajo en ONG, particularmente en África, así como con apariciones en programas de telerrealidad.

Todo sobre Famosos